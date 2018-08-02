Жителей Вороновского пригласили проверить знания Правил дорожного движения

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Сотрудники Дома культуры «Юбилейный» поселения Краснопахорское организуют 7 августа мероприятие, посвященное Международному дню светофора. Его смогут посетить жители Вороновского.

Участникам встречи предложат проверить знания Правил дорожного движения в тематической викторине.

На официальном сайте администрации поселения Краснопахорское отметили, что начало программы запланировано на 16:00.

Участникам викторины отправят результаты по номеру телефонов.

Вход для всех желающих будет свободным. Тематическое мероприятие пройдет по адресу: поселок Рогово, дом №1 «А».