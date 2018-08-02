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Почти 20 км трамвайных путей отремонтируют в Москве до конца 2018 года
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Почти 20 км трамвайных путей отремонтируют в Москве до конца 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве по программе капитального ремонта трамвайных линий до конца текущего года планируют отремонтировать почти 20 километров путей, а за последние восемь лет в столице уже отремонтировали более 200 километров трамвайных путей, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника отдела технологического оборудования и инфраструктуры технической службы ГУП «Мосгортранс» Андрей Гоцев.
«План капитального ремонта трамвайных путей на этот год — это почти 20 километров путей — это Донбасский путепровод, большой Устьинский мост, Новоспасский мост, Балаклавский проспект, участок Холодильного переулка, улица Бориса Галушкина с Ростокинским проездом и еще большая Третьяковская улица», — сказал Гоцев.
Он отметил, что капитальный ремонт трамвайных линий на улице Бориса Галушкина до Ростокинского проезда завершится в сентябре.
«Всего за последние восемь лет отремонтировано больше 200 километров трамвайных путей. В среднем капитальный ремонт одного километра трамвайных путей стоит около 60-90 миллионов рублей», — добавил Гоцев.
В свою очередь, начальник отдела рельсовых путей трамвая и контактной сети ГБУ «МосТрансПроект» Сергей Сухарев отметил, что в настоящее время московские трамвайные линии насчитывают 418 километров путей, в среднем они должны ремонтироваться каждые 15 лет.
«Сейчас в Москве действует программа капитального ремонта трамвайных путей, и до 2020 года будет заменено свыше 60 километров путей», — отметил Сухарев.
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