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На Дубнинской улице установили новые лавочки
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На Дубнинской улице установили новые лавочки 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Во дворе по адресу Дубнинская улица, дом 16, корп. 1 и 2 установили новые лавочки. Благодарность за это на встрече с главой управы Виктором Колем вынесла местная жительница.
— Около нашего дома по улице Дубнинской была произведена установка новых деревянных лавочек с коваными конструкциями. Жителям очень понравились новые скамейки, очень удобные, — поделилась подробностями участница встречи.
Кроме того, местные жители поблагодарили власти за автобус, запущенный до платформы Дегунино. Напомним, встреча с главой управы прошла в минувшую среду, 1 августа. (мю)
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