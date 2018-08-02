На Дубнинской улице установили новые лавочки

Во дворе по адресу Дубнинская улица, дом 16, корп. 1 и 2 установили новые лавочки. Благодарность за это на встрече с главой управы Виктором Колем вынесла местная жительница.

— Около нашего дома по улице Дубнинской была произведена установка новых деревянных лавочек с коваными конструкциями. Жителям очень понравились новые скамейки, очень удобные, — поделилась подробностями участница встречи.

Кроме того, местные жители поблагодарили власти за автобус, запущенный до платформы Дегунино. Напомним, встреча с главой управы прошла в минувшую среду, 1 августа. (мю)