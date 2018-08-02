Москвичам покажут принципиально новое городское пространство 

В пятницу, 3 августа, состоится презентация первого проекта творческой лаборатории «АрхЛаб» — Новокузнецкой улицы. Идея проекта — создание принципиально нового городского пространства, которое вернет улицу на ментальную карту москвичей. Авторы уверены, что изменения Новокузнецкой улицы произведут новый социальный эффект, побудив людей к дальнейшему самостоятельному формированию комфортной среды.
«Бум «собянинского благоустройства» начался с района Ордынки. На примере Новокузнецкой улицы, которая олицетворяет собой начало московского хайпа урбанистики, мы определим причины ее «выпадения» из активной жизни города, а также представим стратегию ее деликатного включения в городскую ткань», — рассказал известный архитектор Алексей Комов.
В числе приглашенных экспертов: преподаватель, основатель МетаБюро, экс-арт-директор Парка Горького Алексей Баранов; архитектор, советник президента Союза Архитекторов России Никита Асадов; журналист, культуролог, сооснователь движения «Архнадзор» и журнала «Московское наследие» Рустам Рахматуллин; а также эксперт САР в области градостроительства и территориального планирования, член международного общества городских и региональных планировщиков ИСОКАРП Александр Антонов и многие другие. Мероприятие начнется в 12.00 в штабе кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина (Москва, Пушкинская площадь, д. 5, офис 200).
Напомним, что проект «АрхЛаб» создавался как противовес агрессивной градостроительной политике столичных властей и спорным проектам благоустройства города.
«Так называемый «Урбанизм Стрелки» ориентирован на хипстерскую публику из парка Горького и Зарядья, но совершенно не учитывает ни мнения, ни интересов людей, живущих, например, в Выхино и Митино. Москвичи «теряют» столицу, и эта тенденция с каждым днем усиливается. Мы создаем «АрхЛаб», чтобы показать альтернативные, действительно актуальные проекты благоустройства столицы» — заявил в свое время Вадим Кумин.
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