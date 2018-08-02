Люксембургский самолет распылил над Германией свыше 90 тонн топлива

Самолет Boeing 747-8 компании Cargolux из Люксембурга рейсом в Сингапур распылил над южной Германией 92 тонны керосина во время вынужденной посадки. В воздушной смеси могло содержаться большое количество ядовитого вещества бензол, утверждают экологи.

Вскоре после вылета пилот рейса CV794 осознал проблемы в двигателе лайнера, пишет газета Die Welt . В этой связи он принял решение вернуться в аэропорт Люксембурга. Однако по инструкции машина при посадке должна быть намного легче, в то время как лайнер был заправлен для дальнего перелета.

Немецкое общество по безопасности полетов подтвердило распыление над землей Рейнланд-Пфальц на юге Германии свыше 92 тонн топлива на высоте 14000 метров и полосой 4,3 километра. Спустя полтора часа после принятия срочных мер лайнер приземлился в Люксембурге.

В соответствии с международными стандартами, при вынужденной посадке самолет может сливать излишний керосин над малонаселенными районами на минимальной высоте 1800 метров и на скорости не больше 500 километров в час. В настоящее время экологи разбираются с соблюдением в случае с машиной из Люксембурга всех необходимых параметров.

С 2010 года гражданские и военные самолеты слили над Германией более 3500 тонн топлива, говорится в ответе федерального правительства на запрос партии «зеленых». При быстром сбросе керосин закручивается мощными насосами в мелкие капли и распыляется за воздушным судном в виде тумана. При этом при определенных обстоятельствах около восьми процентов выпускаемого топлива достигает земли.