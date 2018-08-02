Саратовцев просят сообщать о свалках мусора возле домов

Саратовцев просят сообщать о случаях, когда на контейнерной площадке у дома действующая мусоровывозящая организация перестала исполнять свои обязательства по телефону контакт-центра Регионального оператора: 8-800-222-64-90.

Специалисты готовы оперативно передать информацию новым организациям, осуществляющим вывоз ТКО и содействовать ликвидации появившихся свалок на контейнерных площадках.

На днях была зачищена свалка с коммунальными отходами, которая образовалась в поселке Солнечный во дворе домов № 27 и 27 Б по улице Тархова, она возникла из-за бездействия мусоровывозящей компании, которая обязана обслуживать данные дома по договору.