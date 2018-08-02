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Саратовцев просят сообщать о свалках мусора возле домов
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Саратовцев просят сообщать о свалках мусора возле домов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Саратовцев просят сообщать о случаях, когда на контейнерной площадке у дома действующая мусоровывозящая организация перестала исполнять свои обязательства по телефону контакт-центра Регионального оператора: 8-800-222-64-90.
Специалисты готовы оперативно передать информацию новым организациям, осуществляющим вывоз ТКО и содействовать ликвидации появившихся свалок на контейнерных площадках.
На днях была зачищена свалка с коммунальными отходами, которая образовалась в поселке Солнечный во дворе домов № 27 и 27 Б по улице Тархова, она возникла из-за бездействия мусоровывозящей компании, которая обязана обслуживать данные дома по договору.
«Мы видим, что некоторые мусоровывозящие компании, которые уходят с рынка вывоза ТКО, резко снизили качество работы. Они забирают контейнеры, бросают свой фронт работ и не выполняют обязательства перед жителями. К сожалению, такие случаи становятся частыми. Чтобы не допустить замусоривания конейнерных площадок в перходный период, подрядчики Регоператора, новые мусоровывозящие компании, приступили к зачистке стихийных свалок уже 27 июля. Мы не бросим людей один на один с «мусорной проблемой» и оказываем практическую помощь» — сообщил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.
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