МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидатов в мэры Москвы

Мосгоризбирком принял соответствующее решение в ходе заседания комиссии.

Ранее сообщалось, что каждый кандидат в мэры Москвы сможет провести 12 встреч с избирателями в разных округах города. Об этом заявил член Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут во время жеребьевки по распределению помещений между кандидатами и доверенными лицами для организации встреч с избирателями.

Кроме того, Реут сообщил, что для впервые проголосовавших на выборах мэра избирателей могут организовать концерт известных исполнителей. Раздача билетов состоится на избирательных участках.