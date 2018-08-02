МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидатов в мэры Москвы 

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала двух доверенных лиц кандидата в мэры столицы от "Справедливой России" Ильи Свиридова, 22 доверенных лиц кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева, а также уполномоченного представителя по финансовым вопросам Александра Борисова кандидата в мэры Москвы от «Союза горожан» Михаила Балакина, передает Агентство «Москва».
Мосгоризбирком принял соответствующее решение в ходе заседания комиссии.
Ранее сообщалось, что каждый кандидат в мэры Москвы сможет провести 12 встреч с избирателями в разных округах города. Об этом заявил член Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут во время жеребьевки по распределению помещений между кандидатами и доверенными лицами для организации встреч с избирателями.
Кроме того, Реут сообщил, что для впервые проголосовавших на выборах мэра избирателей могут организовать концерт известных исполнителей. Раздача билетов состоится на избирательных участках.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от «Справедливой России», Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от «Союза горожан».