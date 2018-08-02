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В Куркине рассказали о необычных растениях
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В Куркине рассказали о необычных растениях 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В клубе «Зеленая планета» на Родионовской улице в районе Куркино состоялось очередное занятие для детей. Юным любителям природы рассказали о самых необычных растениях планеты.
Экологи рассказали об экзотических представителях фауны, которые произрастают по всей Земле, а также в парках р скверах Северо-Западного округа.
Напомним, что занятия в клубе «Зеленая планета» в дни летних каникул проходят на Родионовской улице, 2 дважды в неделю: по вторникам и четвергам. Присоединиться к ним можно, позвонив по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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