В Куркине рассказали о необычных растениях

В клубе «Зеленая планета» на Родионовской улице в районе Куркино состоялось очередное занятие для детей. Юным любителям природы рассказали о самых необычных растениях планеты.

Экологи рассказали об экзотических представителях фауны, которые произрастают по всей Земле, а также в парках р скверах Северо-Западного округа.

Напомним, что занятия в клубе «Зеленая планета» в дни летних каникул проходят на Родионовской улице, 2 дважды в неделю: по вторникам и четвергам. Присоединиться к ним можно, позвонив по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)