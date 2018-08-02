Жители Куркина выберут самые полезные технологии для столицы

Жителям столицы, в том числе района Куркиино, предложили поделиться своими идеями об основных векторах цифрового развития мегаполиса, а также о технологиях, которые должны появиться до 2030 года.

Обсуждение открыто на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа.

По информации Департамента информационных технологий Москвы, горожане могут оставлять свои комментарии в разделах «Умный город», «Технологии будущего» и «Стратегические инициативы». Также жителям предлагают высказать мнение по поводу дальнейшего развития семи направлений стратегических инициатив: здравоохранения, образования, культуры, транспорта, городской среды и ЖКХ, социальной сферы и системы «Открытое Правительство».

Умные технологии помогут сэкономить время и сделать жизнь удобной. Для участия в дискуссии нужно пройти процедуру регистрации. Наиболее интересные предложения, полученные от пользователей, смогут войти в программу «Умный город — 2030» (и наоборот, некоторые пункты собираются убрать по просьбе жителей). (ск)