Ещё
Жители Куркина выберут самые полезные технологии для столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Куркина выберут самые полезные технологии для столицы 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Жителям столицы, в том числе района Куркиино, предложили поделиться своими идеями об основных векторах цифрового развития мегаполиса, а также о технологиях, которые должны появиться до 2030 года.
Обсуждение открыто на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа.
По информации Департамента информационных технологий Москвы, горожане могут оставлять свои комментарии в разделах «Умный город», «Технологии будущего» и «Стратегические инициативы». Также жителям предлагают высказать мнение по поводу дальнейшего развития семи направлений стратегических инициатив: здравоохранения, образования, культуры, транспорта, городской среды и ЖКХ, социальной сферы и системы «Открытое Правительство».
У горожан будет возможность задать вопросы экспертам из правительства Москвы и крупных ИТ-компаний. Например, обращения можно адресовать министру правительства Москвы, руководителю столичного департамента информационных технологий Артему Ермолаеву и заместителю руководителя департамента информационных технологий Алексею Чукарину.
Умные технологии помогут сэкономить время и сделать жизнь удобной. Для участия в дискуссии нужно пройти процедуру регистрации. Наиболее интересные предложения, полученные от пользователей, смогут войти в программу «Умный город — 2030» (и наоборот, некоторые пункты собираются убрать по просьбе жителей). (ск)
Управа района Куркино: последние новости
Правила поведения в лесу В Куркине рассказали о необычных растениях В храме на улице Саломеи Нерис пройдет мастер-класс по заполнению документации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании430
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем4
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»197
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение