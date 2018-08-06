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Ко второму этапу конкурса «Мой Дагестан» допущены 6150 человек
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Ко второму этапу конкурса «Мой Дагестан» допущены 6150 человек 

Mirmol.ru 6 августа 2018
Фото: Mirmol.ru
Ко второму этапу конкурса «Мой Дагестан» допущены 6150 человекОрганизаторы конкурса «Мой Дагестан» подвели итоги первого тура и ко второму этапу допущено 6150 участников. Дистанционный этап конкурса управленцев пройдет 5 августа.
На почту каждого участника поступило письмо с двумя ссылками. Одна ссылка дана для подготовки к онлайн-тестированию, а вторая для прохождения основного этапа.
Пройти данный тест можно до 23.59 часов 8 августа. Ссылка на основное тестирование будет доступна с 00.01 завтрашнего дня.
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