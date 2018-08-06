Ко второму этапу конкурса «Мой Дагестан» допущены 6150 человек

Ко второму этапу конкурса «Мой Дагестан» допущены 6150 человекОрганизаторы конкурса «Мой Дагестан» подвели итоги первого тура и ко второму этапу допущено 6150 участников. Дистанционный этап конкурса управленцев пройдет 5 августа.

На почту каждого участника поступило письмо с двумя ссылками. Одна ссылка дана для подготовки к онлайн-тестированию, а вторая для прохождения основного этапа.

Пройти данный тест можно до 23.59 часов 8 августа. Ссылка на основное тестирование будет доступна с 00.01 завтрашнего дня.