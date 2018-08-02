Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы И. Свиридова 

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова о назначении доверенных лиц, а также заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц И. Свиридова в количестве двух человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сказала член Мосгоризбирком Рима Кузнецова.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.