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Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы И. Свиридова
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Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы И. Свиридова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова о назначении доверенных лиц, а также заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц И. Свиридова в количестве двух человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сказала член Мосгоризбирком Рима Кузнецова.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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