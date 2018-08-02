МГИК утвердил порядок видеонаблюдения на выборах мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила порядок видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в интернете, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах мэра Москвы . Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Предложенным порядком воспроизводятся все те же действия по видеонаблюдению и трансляции, которые реализовывались в Москве на выборах президента 18 марта. Видеонаблюдение будет осуществляться во всех помещениях участковых избирательных комиссий (УИК), включая те избирательные участки, которые созданы за пределами города Москвы, за исключением избирательных участков, образованных в больницах, следственных изоляторах и участках, где голосуют военнослужащие, командиры воинских частей, в которых не согласовали организацию видеонаблюдения», — сказал заместитель председателя комиссии Юрий Ермолов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.