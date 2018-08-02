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ОНФ направит в правительство предложения по выполнению майского указа в сфере культуры
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ОНФ направит в правительство предложения по выполнению майского указа в сфере культуры 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направят в правительство РФ рекомендации по выполнению задач, поставленных новым майским указом президента РФ Владимира Путина в сфере культуры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе движения.
В ОНФ уточнили, что предложения были подготовлены по итогам межрегиональной конференции, которая прошла в Елабуге (Татарстан) 1-2 августа.
"По итогам сегодняшнего мероприятия [конференции] будет принята резолюция, в которую войдут предложения участников. А ряд предложений будет направлен в правительство для учета при разработке национального проекта по культуре, который готовится в рамках нового майского указа президента", — приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома Народного фронта Алексея Анисимова.
В частности, активисты ОНФ предлагают разработать специальную программу «Музеи малых городов», которая будет предусматривать материально-техническое и ресурсное переоснащение музейных площадок в малых городах и исторических поселениях. Также они предлагают ввести льготы для меценатов, участвующих в реставрации объектов культуры, и создать региональные и межмуниципальные ресурсные центры для подготовки кадров в сфере культуры.
Кроме того, эксперты ОНФ предлагают оценивать глав регионов и мэров городов не только по социально— экономическим показателям и работе ЖКХ, но и по состоянию объектов историко-культурного наследия, находящихся на их территории. «Уровень культуры населения во многом формируется состоянием общественных пространств (дворов, парков, скверов и так далее), от того, насколько комфортно людям там находиться. И здесь нельзя забывать об исторических зданиях, памятниках культуры и архитектуры, которые формируют исторический облик городов и поселков», — приводит пресс-служба ОНФ слова генерального директора Государственного центрального музея современной истории России Ирины Великановой.
В межрегиональной конференции ОНФ приняли участие около 150 работников культуры из более чем 20 регионов. Дискуссии проходили на пяти площадках, каждая из которых была посвящена определенной теме: сохранению историко— культурного наследия, подготовке кадров для учреждений культуры, развитию этой сферы в малых городах и селах, а также поддержке внутреннего туризма и популяризации родного края.
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