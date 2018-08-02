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ОНФ направил в правительство предложения к нацпроекту «Культура»
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ОНФ направил в правительство предложения к нацпроекту «Культура» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство России 2,5 тысячи предложений в национальные проекты и программы, 10% из них относятся к сфере культуры, при этом большая часть из них будет учтена в дальнейшей работе, сообщила пресс-служба ОНФ.
"Всего эксперты ОНФ уже представили 2,5 тысячи предложений, из них примерно 10% относятся к сфере культуры. В правительство было направлено 20 предложений ОНФ к нацпроекту по культуре. Они касаются ревизии и реновации учреждений культуры в регионах, обновления материально-технической базы театров, библиотек, детских школ искусств, поддержки добровольческих движений. И, как уже стало известно, большая часть предложений ОНФ будет учтена в дальнейшей работе", — говорится в сообщении.
В организации уточнили, что чаще всего в предложениях затрагиваются кадровые проблемы в сфере культуры, повышение квалификации работников (24% предложений); на втором месте — вопросы капитального ремонта, реконструкции и переоснащения объектов культуры (22%).
"Нам удалось наладить конструктивный диалог с Минкультуры. Мы рекомендовали представителей Народного фронта в общественно-деловые советы при федеральных министерствах, чтобы эффективно контролировать выполнение госпрограмм", — цитирует пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.
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