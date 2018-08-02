Между «областной» и «сороковой» построят храм для пациентов: 20 лет они молились в коридоре

Мэрия Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения вопрос, можно ли построить между двумя больницами — ОКБ № 1 и ГКБ № 40 новую церковь, посвящённую святым целителям Косме и Дамиану. Точнее, можно ли присвоить участку на Волгоградской, 185 / Бардина, 14 условно разрешённый вид использования под религиозный объект. А потом уже построить храм.

Прямо в здании ОКБ № 1 с 1999 года работает приход имени Космы и Дамиана Ассийских, который посещают и больные, и верующие врачи.

— Сейчас наш храм располагается в больничном коридоре, — рассказал Е1.RU настоятель храма отец Сергий. — К нам приходят и пациенты, и доктора, и местные жители. Он вмещает 250–300 человек. Но у нас бывает очень душно, в помещении низкие потолки, нет окон и дверей. Очень часто, особенно зимой, когда включают отопление, люди падают здесь в обморок.

Построить храм между больницами на Волгоградской планируется очень давно. Первый его эскиз в 2003 году утверждал ещё митрополит Викентий. Но к работам так и не приступили, и в 2009 году компании «Стротэкпроект» и «Стройреставрация» разработали новый облик часовни. На обсуждение выносится именно этот проект, которому уже 9 лет.

Отец Сергий стал настоятелем храма при больнице 6 лет назад. Работая в храме до этого, он участвовал и в создании проекта 2009 года.

— Это проект не устарел, такой храм красив, удобен и создан под наши запросы, — отмечает отец Сергий. — Он нас полностью устраивает, мы будем пускать сюда всех — и 40-ю горбольницу, с которой очень дружим и практически каждый день ходим туда. Ходим мы и в 6-ю детскую больницу, в клинику «Бонум» — во все больницы, которые существуют в этом районе и за его пределами, когда нас приглашают туда.

Храм рассчитан на 350 молящихся и спроектирован так, чтобы его могли посещать пациенты стационаров — люди, которым зачастую сложно передвигаться, которые испытывают боль и у которых заведомо меньше возможностей по сравнению со здоровыми прихожанами. При храме для них планируется организовать даже воскресную школу. А ещё важным условием для проектирования нового здания была возможность сделать большую купель, чтобы в ней можно было крестить уже взрослых людей и чтобы в неё было максимально удобно спускаться. Почему такая необходимость часто возникает в церкви при больнице, вряд ли нужно объяснять.

— Вот уже два года мы просим все инстанции, чтобы нам выделили землю, — говорит отец Сергий. — Мы ведь не чужую землю захватываем. Нам отдают землю, ни под какие иные цели не приспособленную, там никогда ничего не планировалось строить — её всегда хотели отдать под храм. Что-то грандиозное построить там не получится — просто не хватит земли. Когда-то был вопрос по диагностическому центру в этом месте, но для него оказалось нужно гораздо больше места — и вопрос был снят с обсуждения.

Завтра, 8 августа, последний день общественных обсуждений по проекту. Внести свои предложения и замечания можно дистанционно на сайте администрации Екатеринбурга.

Ещё несколько эскизов нового храма: