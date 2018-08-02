Древние моря, чистые озера и диких лошадей нашел ростовчанин Баста 

Трогательный ролик о малой родине записал Василий Вакуленко для конкурса «Лучший гид России» от Русского географического сообщества. Репер назвал Ростов «столицей озерного края», что уж говорит, новый эпитет для южной столицы. «Вокруг города — более десятка чистейших водоемов: Соленое и Голубые озера, Ростовское море. А в 250 километрах расположено Маныч-Гудило — остаток древнего океана, — аргументировал свое высказывание Баста. — На островах озера живут редчайшие пернатые, а еще дикие лошади-мустанги.»
Конечно, кроме водоемов, в список еще следовало бы добавить Танаис, ведущий отсчёт существования со времен римской империи. Азов, древнейший город Юга с почти тысячелетней историей, десяток дворцов-усадеб и многое другое.