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«Центр развития добровольческих инициатив» ищет наставников
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«Центр развития добровольческих инициатив» ищет наставников 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
«Центр развития добровольческих инициатив» ищет наставниковОбщественная организация «Центр развития добровольческих инициатив» запустила проект «Школа добрых дел».
В настоящее время организация принимает в проект добровольцев на звание Наставника.
В ходе приема заявок будет проведен отбор молодежи с опытом в воспитательной, обучающей сфере работы.
Желающие могут подать заявку на сайт агентства по делам молодежи «Росмолодежь».
Отбор кандидатов будет проходить в несколько этапов — дистанционно и очно. В результате будут определены 30 наставников, которым предстоит пройти образовательный курс для дальнейшей добровольческой деятельности.
Завершающий день приема электронных заявок — 25 августа.
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