«Центр развития добровольческих инициатив» ищет наставников

«Центр развития добровольческих инициатив» ищет наставниковОбщественная организация «Центр развития добровольческих инициатив» запустила проект «Школа добрых дел».

В настоящее время организация принимает в проект добровольцев на звание Наставника.

В ходе приема заявок будет проведен отбор молодежи с опытом в воспитательной, обучающей сфере работы.

Желающие могут подать заявку на сайт агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Отбор кандидатов будет проходить в несколько этапов — дистанционно и очно. В результате будут определены 30 наставников, которым предстоит пройти образовательный курс для дальнейшей добровольческой деятельности.

Завершающий день приема электронных заявок — 25 августа.