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Челябинские троллейбусы №7 и 12 и изменят маршруты движения
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Челябинские троллейбусы №7 и 12 и изменят маршруты движения 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С пятницы по понедельник, в связи с очередным этапом капитального ремонта теплотрассы на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов изменятся схемы движения части челябинских троллейбусных маршрутов, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на руководителя аппарата ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Сергея Слесаренко.
С 20.00 пятницы, третьего августа до 05.00 понедельника, шестого августа изменятся трассы движения троллейбусов № 7 и № 12. Троллейбусы маршрута № 12 будут ходить от Молдавской до АМЗ через улицу Братьев Кашириных — дворец спорта «Юность», в обратном направлении от АМЗ через дворец спорта «Юность» — Алое поле — Энгельса — Братьев Кашириных — Молдавская. Троллейбусы маршрута №7 четвертого и пятого августа проследуют в прямом направлении «ЧМК — гостиница „Виктория“ — Братьев Кашириных — д/с „Юность“ — АМЗ», а в обратном направлении — по обычному маршруту через Свердловский проспект. Челябинцам и гостям города рекомендовано внимательнее планировать свои поездки в эти дни.
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