Камнем по голове. Почему петербургские балконы осыпаются на горожан 

Конструкция оказалась такой ветхой, что рабочие не смогли удержать её. Бетон лишь чудом не покалечил проходящих внизу людей.
ЧП каждый день
Подобные инциденты происходят в Петербурге постоянно. Так, 6 июля на тротуар рухнула гипсовая облицовка со здания гостиницы «Турист» на улице Севастьянова. 29 июня упал балкон на оживлённом Невском проспекте. Напомним, в эти дни проходил чемпионат мира по футболу и по главному проспекту города гуляли тысячи футбольных болельщиков. До этого ЧП случались по адресам: Шкиперский проток, 2, Лиговский, 63, Таврическая улица, 11, Московский проспект, 79.
Во всех этих случаях никто из прохожих не пострадал. А вот инцидент на улице Ярослава Гашека, 7, закончился печально. С балкона на 12-м этаже отвалилась облицовочная плитка, которая упала на голову женщине. Чудом элемент не задел коляску, в которой находился маленький ребёнок. С тяжелейшими травмами петербурженка попала в больницу, медики несколько суток боролись за её жизнь.
— Балконы — самое уязвимое место жилищного фонда, — пояснил руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. — Весной погода быстро меняется, температура скачет с плюса на минус, много осадков — дождь, снег. Всё это вызывает дополнительную эрозию зданий. Выступающие элементы — балконы и лепнина — страдают особенно сильно. По данным нашей организации и по статистике ГАТИ, две трети всех городских фасадов находятся в аварийном состоянии. И эта цифра не меняется из года в год. Каждую весну чиновники обещают взяться за решение проблемы, а к лету работы тихо затухают.
Надежда на бюджет?
По строительным нормативам, срок службы балконов — полвека. Каждые 7-8 лет должны проводиться осмотры и профилактические ремонты. Тем не менее в городе из 500 тысяч балконов аварийными признаны три тысячи. Планово же ремонтируется не более тысячи объектов в год.
Ответственных за балконы и фасады зданий много. Это и Государственная жилищная инспекция, и жилищный комитет администрации города, и жилищные отделы каждого из районов, ТСЖ или управляющая компания, обслуживающая конкретный дом, и, наконец, владельцы квартиры, так как большинство недвижимости в Санкт-Петербурге приватизировано.
По мнению властей, ремонтировать балкон обязан собственник. Стоимость работ составляет от 50 тысяч рублей. Если же он представляет историческую ценность, то работы и вовсе могут вылиться в кругленькую сумму — до 2 миллионов рублей.
Вот и получается, что у простых петербуржцев нет средств для этого. Районные же администрации через ЖКС готовы оплатить ремонт балкона, только если он выходит на фасадную часть дома, представляющего историческую ценность.
В итоге большинство аварийных мест в городе просто обтянуто зелёной сеткой, чтобы бетон и штукатурка не сыпались на головы ни в чём не повинных горожан, а жильцам запрещено выходить на балконы. Более того, часть из таких конструкций просто срезают, так как они уже не подлежат реставрации.