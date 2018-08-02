Верховный суд защитил адвоката, которого коллега назвал придурком

Необычное дело о публичном оскорблении рассмотрел Верховный суд. Высшая инстанция разъяснила, что грубиян должен поплатиться рублем за хамство, даже если обиженный гражданин не требует опровержения сказанного.