Верховный суд защитил адвоката, которого коллега назвал придурком 

Необычное дело о публичном оскорблении рассмотрел Верховный суд. Высшая инстанция разъяснила, что грубиян должен поплатиться рублем за хамство, даже если обиженный гражданин не требует опровержения сказанного.
Как стало известно «КВ», на стол судьям ВС попала жалоба адвоката из Башкортостана. Юрист сетовал на своего невоспитанного коллегу по цеху, с которым он пару лет назад схлестнулся в суде. Правоведы представляли в семейном споре интересы противоборствующих сторон — бывших супругов. В тот момент, когда градус страстей во время судебного заседания начал зашкаливать, адвокат ответчицы бросил своему оппоненту фразу: «Заткнись, придурок!». Видимо, такую бурную реакцию у стряпчего вызвала речь его противника, обращенная к судье. Оскорбленный юрист решил проучить своего несдержанного коллегу и подал на него в суд. В иске мужчина требовал возмещения морального вреда — 100 тысяч рублей. Суд первой инстанции встал на его сторону и взыскал с обидчика компенсацию. Правда, присудил ему лишь 30 тысяч рублей. Обидчик подал апелляцию и выиграл. При этом вышестоящий суд в обоснование своей позиции привел весьма странный аргумент. Якобы, если бы истец действительно считал обидную фразу порочащей его честь и достоинство, он непременно потребовал бы опровержения. Но он этого не сделал, а хотел только денег. А значит, либо не обиделся, либо вообще согласен с данной ему характеристикой. Однако Верховный суд счел такую мотивировку ошибочной. По мнению коллегии судей ВС, апелляционная инстанция вынесла решение с нарушением норм права. Как отметили высшие судьи, истец имеет право сам выбрать способ защиты своих прав из предложенного законом арсенала. И если адвокат решил не связываться с процедурой опровержения (возможно, не хотел выносить неприятную историю на всеобщее обозрение), это его право. При этом никто не может лишить оскорбленного человека возможности требовать компенсацию морального вреда за переживания, которые доставил ему грубиян. Источник