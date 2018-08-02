В Башкирии высокая вероятность распространения птичьего гриппа

Башкирии специалисты предупреждают о высокой вероятности распространения птичьего гриппа. Об этом сообщает «РБК — Уфа», ссылаясь на внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На заседании обсуждались ограничительные меры, принятые в Башкирии в связи с множественными случаями ввоза зараженной птичьим гриппом продукции. Специалисты добавили, что на прилавки товар не попал, так как был заблаговременно изъят и уничтожен.

республика Мордовия, Марий-Эл, — Соседние территории, как республика Татарстан республика Удмуртия сейчас являются неблагополучными по птичьему гриппу. Это основной вопрос сегодняшнего мероприятия. Кроме того, есть напряженная ситуация по африканской чуме свиней. У нас на сегодняшний день большое количество очагов, порядка 69 очагов на территории РФ . В нашу республику надеюсь, что не дойдет, но вероятность заноса остается высокой. Поскольку летнее время, сезон отпусков, миграция людей в теплые края, — прокомментировал начальник отдела госветеринарного надзора Управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин.

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