Забытое старое. Россияне смогут продавать собранные дикоросы заготконторам

России могут возродить заготовительные конторы, которые будут за деньги принимать у россиян собранные в лесу ягоды и грибы. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев.

По его словам, законопроект внесут на рассмотрение после 14 сентября, когда в палате пройдут парламентские слушания по вопросам использования лесных ресурсов. После этого депутаты обсудят законопроект, который даст людям возможность зарабатывать, собирая дары леса, а также возродит заготовительные конторы.

Николай Николаев напомнил, что во времена Советского Союза в стране работали такие организации, в которые граждане могли сдать грибы, ягоды, орехи и получить вознаграждение. По его словам, 10 лет назад в Лесном кодексе написали, что грибы и ягоды граждане могут собирать только для собственных нужд, поэтому заготконторы исчезли. Теперь власти обсуждают механизм, как исправить эту ситуацию, из разных регионов поступают предложения.