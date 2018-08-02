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Забытое старое. Россияне смогут продавать собранные дикоросы заготконторам
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Забытое старое. Россияне смогут продавать собранные дикоросы заготконторам 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В России могут возродить заготовительные конторы, которые будут за деньги принимать у россиян собранные в лесу ягоды и грибы. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев.
По его словам, законопроект внесут на рассмотрение после 14 сентября, когда в палате пройдут парламентские слушания по вопросам использования лесных ресурсов. После этого депутаты обсудят законопроект, который даст людям возможность зарабатывать, собирая дары леса, а также возродит заготовительные конторы.
Николай Николаев напомнил, что во времена Советского Союза в стране работали такие организации, в которые граждане могли сдать грибы, ягоды, орехи и получить вознаграждение. По его словам, 10 лет назад в Лесном кодексе написали, что грибы и ягоды граждане могут собирать только для собственных нужд, поэтому заготконторы исчезли. Теперь власти обсуждают механизм, как исправить эту ситуацию, из разных регионов поступают предложения.
Отметим, на Ямале деятельность по сбору дикоросов курирует департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа. Три года назад в регионе приобрели шесть модульных цехов для переработки грибов и ягод, которые установили в селах Пельвож, Ямгорт, Ратта, Питляр, Зеленый Яр и Находка. В разных районах автономного округа собирают экологически чистые дикоросы — морошку, голубику, чернику, бруснику, клюкву и грибы.
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