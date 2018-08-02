В Москве до 2020 года обновят более 60 километров трамвайных путей

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Более 60 километров трамвайных путей будут отремонтированы в Москве до 2020 года, в результате ремонта на некоторых улицах появятся повышенные остановочные платформы, будет снижен уровень шума от хода трамваев, сообщил журналистам начальник отдела рельсовых путей трамвая и контактной сети ГБУ «МосТрансПроект» Сергей Сухарев

По его словам, всего московские трамвайные пути насчитывают сейчас 418 километров, и в среднем они подлежат замене каждые 15 лет.

"На данный момент действует программа капитального ремонта трамвайных путей, и до 2020 года их будет заменено свыше 60 километров. В ходе ремонта будет полностью заменена конструкция трамвайных путей, верхнее покрытие, контактная сеть и система водоотвода", — сказал Сухарев в четверг.

Он отметил, что в результате ремонта на некоторых улицах появятся повышенные остановочные платформы, что поможет гражданам, в том числе маломобильным, удобнее совершать посадку в транспорт. Кроме того, среди технологических решений — прокладка путей на отдельных участках монолитным способом.

"Среди технологических решений хочу выделить монолитную конструкцию на Новоспасском мосту, которая была уложена в 2000 году — в течение 18 лет не было никаких нареканий по её работе. Сейчас на некоторых участках будет установлена такая конструкция. Она отличается тем, что рельсы укладываются не на шпалы, а заливаются в бетон, в результате чего увеличивается срок службы рельсов и отпадает необходимость часто их ремонтировать", — пояснил он.

Он также добавил, что в прошлом году в рамках эксперимента участок трамвайных путей на Красноказарменной улице был уложен шумоизоляционными матами.

"В ходе эксперимента был замерен шум до и после их укладки, и результаты показали, что мы проходим норму и даже немного улучшили показатели. Теперь мы эту конструкцию будем внедрять все чаще", — отметил Сухарев.

Как пояснил журналистам замначальника отдела технологического оборудования и инфраструктуры технической службы ГУП «Мосгортранс» Андрей Гоцев, на данный момент работы по капитальному ремонту трамвайных путей уже ведутся на Новоспасском мосту, Балаклавском проспекте и ещё ряде улиц.

"К концу года капитальный ремонт пройдут трамвайные пути на Донбасском путепроводе, Большом Усинском мосту, Новоспасском мосту, Балаклавском проспекте, Холодильном переулке, улице Бориса Галушкина и Ростокинском проезде", — отметил Гоцев, добавив, что всего до конца 2018 года будут обновлены 20 километров трамвайных путей.

Он напомнил, что за последние 7 лет в результате масштабной реконструкции в столице были обновлены больше 200 километров трамвайных линий.