МГИК и департамент труда и соцзащиты населения Москвы подписали соглашение о взаимодействии

«По сложившейся традиции накануне очередной избирательной кампании мы подписываем соглашение с департаментом труда и социальной защиты населения Москвы

Я думаю, что результаты президентских выборов — я имею в виду высокую явку — показали необходимость подписания такого соглашения. Совместная работа с департаментом, с городскими организациями инвалидов, подписание соглашения снова поспособствует успешному проведению очередной избирательной кампании», — сказал председатель Мосгоризбиркома.

В свою очередь В. Петросян также отметил важность подписания данного соглашения.

«Действительно, это стало хорошей традицией, подписание соглашения для оказании содействия маломобильным гражданам Москвы в реализации их конституционного избирательного права. Сегодня в Москве проживает более 1 млн инвалидов, более 3 млн пенсионеров.

Поэтому эти категории граждан нуждаются в нашей помощи, мы оказываем содействие или на дому, или в сопровождении на избирательные участки», — сказал В. Петросян.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.