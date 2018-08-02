МГИК и департамент труда и соцзащиты населения Москвы подписали соглашение о взаимодействии 

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) и департамент труда и социальной защиты населения столицы подписали соглашение о взаимодействии. Свои подписи на документе поставили председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«По сложившейся традиции накануне очередной избирательной кампании мы подписываем соглашение с департаментом труда и социальной защиты населения Москвы.
Я думаю, что результаты президентских выборов — я имею в виду высокую явку — показали необходимость подписания такого соглашения. Совместная работа с департаментом, с городскими организациями инвалидов, подписание соглашения снова поспособствует успешному проведению очередной избирательной кампании», — сказал председатель Мосгоризбиркома.
В свою очередь В. Петросян также отметил важность подписания данного соглашения.
«Действительно, это стало хорошей традицией, подписание соглашения для оказании содействия маломобильным гражданам Москвы в реализации их конституционного избирательного права. Сегодня в Москве проживает более 1 млн инвалидов, более 3 млн пенсионеров.
Поэтому эти категории граждан нуждаются в нашей помощи, мы оказываем содействие или на дому, или в сопровождении на избирательные участки», — сказал В. Петросян.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.