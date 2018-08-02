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В открытии Генконсульства Китая в Казани примет участие Рустам Минниханов
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В открытии Генконсульства Китая в Казани примет участие Рустам Минниханов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
22 августа на улице Подлужной в Казани официально откроется Генконсульство Китая, сообщил представитель МИД России в Казани Радик Вахитов в беседе с «Татар-информ». Отмечается, что Генконсульство должно стать главным в ПФО. Взаимодействовать дипломаты будут со всеми жителями субъектов округа при их желании. Вахитов пояснил, де-факто консульство уже открыто. Однако 22 августа офис переедет в другое здание. «Они в принципе существуют, сидят в ТЦ „Сувар Плаза“, сейчас они будут переезжать и приглашать людей на открытие», — пояснил представитель. Ожидается, что в торжественной церемонии открытия Генконсульства примет участие президент РТ Рустам Минниханов.
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А электровоз и ныне там. Когда откроют станцию метро «Дубравная» никто не признается ​Ничего религиозного – только бизнес… 4 и 5 августа в Казани меняется схема движения общественного транспорта
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