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Ученые СГТУ создали экологически чистый генератор для автономного жилья
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Ученые СГТУ создали экологически чистый генератор для автономного жилья 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Группа ученых Саратовского государственного технического университета разработала не имеющую аналогов автономную мобильную ветроэлектростанцию, сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики.
Мобильная гибридная электростанция«АМОГИСТЭЛ-2» — это вторая версия энергосистемы с дополнительным генератором, предназначенным для энергоснабжения небольшого вагончика для работы или проживания работников МЧС, строительства, сельского хозяйства, газовой и нефтяной отрасли. Изобрели ветроэлектростанцию доктор технических наук, профессор Игорь Данилов и кандидат экономических наук, доцент Ирина Попова.
В комплект станции входят два солнечных модуля мощностью по 250 Вт, контроллер заряда, горизонтально-осевой ветрогенератор мощностью 500 Вт, контроллер заряда ветрогенератора, бензиновый (дизельный) генератор мощностью 1000 Вт и два аккумулятора емкостью по 200 А-ч. Напряжение системы составляет 12 Вольт с возможным преобразованием в 220 Вольт.
Стоимость установки составляет 800 тысяч рублей, вес — около 400 килограммов, при этом она может запитать оборудование с номинальным потреблением до 2000 Вт. Номинальная мощность инвертора составляет 1000 Вт, что обеспечивает бесперебойную работу наиболее важных в быту электроприборов. Устройство может одновременно обеспечить электроэнергией ноутбук, компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, энергосберегающий однокамерный холодильник не ниже класса А, осветительные энергосберегающие приборы, зарядные устройства.
Сумма инвестиций в проект для создания опытного образца составила полтора миллиона рублей. Для коммерциализации проекта требуется еще шесть миллионов рублей.
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