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Антон Кульбачевский: предстоящей осенью возобновится реконструкция набережной Джамагровского пруда
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Антон Кульбачевский: предстоящей осенью возобновится реконструкция набережной Джамагровского пруда 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Предстоящей осенью планируется возобновить реконструкцию набережной Джамагровского пруда напротив одноименного парка. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, который вместе с префектом СВАО Валерием Виноградовым побывал здесь накануне.
— Этой осенью на набережной возобновятся работы. Прежний подрядчик не выполнил обязательств, поэтому контракт с ним расторгнут, остались небольшие юридические формальности. Думаю, что уже в конце сентября сможем начать здесь подготовительные работы, — рассказал Антон Кульбачевский.
Напомним, на противоположной от парка стороне предстоит обустроить деревянный настил и спуски, привести в порядок дорожки и высадить растения. (иб)
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