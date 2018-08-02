Антон Кульбачевский: предстоящей осенью возобновится реконструкция набережной Джамагровского пруда

Предстоящей осенью планируется возобновить реконструкцию набережной Джамагровского пруда напротив одноименного парка. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, который вместе с префектом СВАО Валерием Виноградовым побывал здесь накануне.

— Этой осенью на набережной возобновятся работы. Прежний подрядчик не выполнил обязательств, поэтому контракт с ним расторгнут, остались небольшие юридические формальности. Думаю, что уже в конце сентября сможем начать здесь подготовительные работы, — рассказал Антон Кульбачевский

Напомним, на противоположной от парка стороне предстоит обустроить деревянный настил и спуски, привести в порядок дорожки и высадить растения. (иб)