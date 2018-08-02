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Смазки, вибраторы и страпоны: что россияне покупают в секс-шопах
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Смазки, вибраторы и страпоны: что россияне покупают в секс-шопах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Магазин IntimShop.ru создал интерактивную карту России. На ней показано, какие секс-товары любят покупать жители разных регионов.
Так, в жители Москвы и Московской области предпочитают покупать смазки, гели и кремы, а также вибраторы, клиторальные стимуляторы, анальные игрушки и фаллоимитаторы. В Санкт-Петербурге вкусы местных жителей мало чем отличаются от московских, однако они также приобретают секс-игрушки для мужчин.
Жители Чукотки приобретают в основном эротическое белье, вибраторы и костюмы для ролевых игр, а на Камчатке чаще покупают ошейники и страпоны.
При этом, Еврейская автономная область оказалась самой непорочной — на карте ее секс-список оказался пустым.
«ФедералПресс» напоминает, что китайская фирма будет использовать 3d-принтеры для создания секс-роботов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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