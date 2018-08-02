Смазки, вибраторы и страпоны: что россияне покупают в секс-шопах

Магазин IntimShop.ru создал интерактивную карту России . На ней показано, какие секс-товары любят покупать жители разных регионов.

Так, в жители Москвы Московской области предпочитают покупать смазки, гели и кремы, а также вибраторы, клиторальные стимуляторы, анальные игрушки и фаллоимитаторы. В Санкт-Петербурге вкусы местных жителей мало чем отличаются от московских, однако они также приобретают секс-игрушки для мужчин.

Жители Чукотки приобретают в основном эротическое белье, вибраторы и костюмы для ролевых игр, а на Камчатке чаще покупают ошейники и страпоны.

При этом, Еврейская автономная область оказалась самой непорочной — на карте ее секс-список оказался пустым.