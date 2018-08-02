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Около 140 КОИБов будут подсчитывать голоса на выборах в Архангельской области
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Около 140 КОИБов будут подсчитывать голоса на выборах в Архангельской области 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 августа. Около 140 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать на выборах в Архангельской области в единый день голосования, 9 сентября, они будут установлены на тех участках, где наибольшее количество избирателей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"Мы уже согласовали перечень избирательных участков, где будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Это некоторые избирательные участки в городах Архангельск, Новодвинск и Северодвинск, где находится большое количество избирателей", — приводит пресс-служба слова председателя региональной избирательной комиссии Андрея Контиевского.
Контиевский уточнил ТАСС, что во время президентских выборов в этом году в регионе использовалось 70 автоматических комплексов обработки бюллетеней. В сентябре используют 134, остальные шесть будут в резерве. Всего в Архангельской области организовано 852 избирательных участка.
В регионе проходит 31 избирательная кампания разных уровней, в том числе, выборы в областное собрание депутатов и городскую думу.
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