Около 140 КОИБов будут подсчитывать голоса на выборах в Архангельской области

ТАСС , 2 августа. Около 140 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать на выборах в Архангельской области в единый день голосования, 9 сентября, они будут установлены на тех участках, где наибольшее количество избирателей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Новодвинск и "Мы уже согласовали перечень избирательных участков, где будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Это некоторые избирательные участки в городах Архангельск Северодвинск , где находится большое количество избирателей", — приводит пресс-служба слова председателя региональной избирательной комиссии Андрея Контиевского.

Контиевский уточнил ТАСС, что во время президентских выборов в этом году в регионе использовалось 70 автоматических комплексов обработки бюллетеней. В сентябре используют 134, остальные шесть будут в резерве. Всего в Архангельской области организовано 852 избирательных участка.

В регионе проходит 31 избирательная кампания разных уровней, в том числе, выборы в областное собрание депутатов и городскую думу.