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«Re: Конструкция». Энергетики продолжают проводить модернизацию тепловых сетей в Саратове
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«Re: Конструкция». Энергетики продолжают проводить модернизацию тепловых сетей в Саратове 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 2 августа, специалисты компании «Т Плюс» провели пресс-рейд для саратовских журналистов, в ходе которого рассказало о реализации проекта «Re: Конструкция». Программа рассчитана на проведение модернизации тепловых сетей в Саратове, Энгельсе и Балаково. Работы ведутся летом, чтобы успеть провести ремонт заблаговременно и до начала отопительного сезона.
Как рассказали энергетики, в этом году на ремонт теплотрасс потратят миллиард рублей, в прошлом году компания вложила такие же средства в модернизацию сетей.
Сейчас масштабные работы ведутся на трех участках — на улицах Авиационной, Бахметьевской и Соколовой.
По Авиационной между Черниговской и Гомельской ООО «Облспецстрой» ведет ремонт тепломагистрали №1 от Саратовской ТЭЦ-5.
«Труба была проложена в 1979 году, по ней проводился только текущий ремонт, связанный с устранением дефектов. Она обеспечивает тепловой энергией Ленинский и Кировский районы», — рассказал технический директор-главный инженер территориального управления по теплоснабжению в Саратове Андрей Кантемиров.
На Бахметьевской работы ведутся на участке от Чапаева до Горького. По данным энергетиков, последний капитальный ремонт тепломагистрали, проходящей под этой улицей, проводился в 1993 году. Первый этап реконструкции был произведен в 2017 году между улицами Рахова и Чапаева, подрядчик заменил участок трубы длиной 485 метров. В этом году предстоит заменить 815 метров тепломагистрали. Работы ведет ООО «ЭнергоРезерв Автоматизация».
С 30 июля подрядная организация ЗАО «Управление механизации №24» приступила к реконструкции тепломагистрали №2 от Саратовской ТЭЦ-5 диаметром 1020 миллиметров по улице Соколовой (между Крайней и 6-м Мурманским проездом) — 494 м.
«В этом году заканчивается целый комплекс мероприятий по повышению надежности тепломагистрали, проходящей по Соколовой. В 2015 году подрядная организация проводила капитальный ремонт на участке между Танкистов и Рахова. Заменен участок протяженностью километр. В июне этого года заменен участок между улицами Пугачева и Танкистов, протяженностью 124 метра», — сообщили в «Т Плюс».
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