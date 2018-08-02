За неделю число выполненных заявок в системе «Наш Нижний» выросло почти на 20%

По данным на 2 августа, в информационную систему «Наш Нижний» от горожан поступило 1334 заявки. Сейчас из них успешно выполнено 954 — это почти три четверти от общего объема. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Еще неделю назад, в прошлый четверг, число заявок достигало тысячи, из которых выполнялось чуть больше половины. То есть всего за неделю и горожане, и представители ДУКов стали более активными — именно эту цель и преследовала ИС «Наш Нижний».

Кстати, на этой неделе изменился и рейтинг самых исполнительных ДУКов. На первом месте в этот раз оказался автозаводский «Наш дом» — более 88% выполненных заявок. Впрочем, «ДК Ленинского района» почти не отстает от лидера рейтинга — 87% обращений граждан уже выполнены. Кстати, неделю назад он был на первом месте.

Аутсайдером на этой неделе стал «ДК Нижегородского района», который отреагировал на 55% заявок. Неделей ранее последней в рейтинге ДУКов была управляющая компания Советского района, которая сейчас поднялась на две позиции.

Отметим, что в целом все домоуправляющие компании города стали показывать более эффективные результаты работ. Если буквально семь дней назад аутсайдер выполнил лишь 35% заявок, то к сегодняшнему дню этот показатель увеличился на 20%.

Ранее мы сообщали о том, что система работает в тестовом режиме со 2 июля. Пока нижегородцы могут оставлять заявки по телефону, на сайте, а в будущем планируется запустить мобильного приложения.