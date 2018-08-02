Ещё
1 августа состоялась встреча главы управы района Савелки с жителями
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
1 августа состоялась встреча главы управы района Савелки с жителями
Управа района Савелки
1 час назад
Комментарии
В ходе встречи обсуждались вопросы о взаимодействии с общественными организациями и объединениями района, а также о социально-направленной деятельности с различными категориями населения.
Читать ещё •••
Управа района Савелки: последние новости
В КЦ «Зеленоград» района Савелки пройдет лекция
Нельзя покупать арбузы и дыни в торговых точках вдоль дорог
Зеленоградская налоговая предлагает подключиться к личному кабинету ФНС России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
433
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем
4
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью
776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
197
Умер Юрий Мартынов
9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия
Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия
Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие
Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал
Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение