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1 августа состоялась встреча главы управы района Савелки с жителями
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1 августа состоялась встреча главы управы района Савелки с жителями 

Управа района Савелки 1 час назад
В ходе встречи обсуждались вопросы о взаимодействии с общественными организациями и объединениями района, а также о социально-направленной деятельности с различными категориями населения.
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