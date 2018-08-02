ДРБиПК осуществляет выездные проверки по заявлениям граждан о коррупции

Всего с 1 мая по 30 июня 2018 года в Управление поступило 426 обращения, из которых 103 обращения проверено, 323 перенаправлены по принадлежности. При проведении проверок заявители приглашаются в Управление для получения дополнительной информации. По наиболее значимым обращениям сотрудниками Управления организуются выездные проверки с привлечением заинтересованных сторон и специалистов.

Так, по обращению граждан в ходе проверки были выявлены факты выполнения советником Отдела соцзащиты населения района Вешняки ВАО иной оплачиваемой деятельности без уведомления и получения согласия представителя нанимателя. По результатам проверки по требованию Управления проведена Комиссия по соблюдению требований к служебному положению государственных гражданских служащих УСЗН ВАО г. Москвы на которой было принято решение об увольнении сотрудника по утрате доверия.

По результатам другого обращения о несоблюдении требований к служебному поведению государственных служащих по требованию сотрудников Управления привлечены к дисциплинарной ответственности заведующий сектором Управления правового обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы и юрисконсульт ГБУЗ «ГП №166 ДЗМ».

В связи с многочисленными обращениями о коррупции в Мосжилинспекции и ГБУ «Жилищник Пресненского района» Управлением проведено комплексное обследование трех жилых домов по улице Трехгорный Вал с участием представителей префектуры ЦАО г. Москвы, управы Пресненского района, Мосжилинспекции, ГУ МЧС России по г. Москве, УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и ОАО «Терхгорная Мануфактура». Несмотря на то, что изложенные в обращении факты коррупции не подтвердились, в ходе обследования были выявлены другие нарушения условий эксплуатации здания, носившие длительный характер, которые в кратчайшие сроки были устранены указанными органами исполнительной власти. По результатам работы граждане, проживающие в указанных домах, направили в адрес Департамента благодарственные письма за действенное участие в разрешении наболевших вопросов.

В ходе рассмотрения обращения о признаках коррупции в деятельности ГУП «ДГС» в связи с незаконным функционированием автомойки и шиномонтажа в подземном гараже на улице Амурской, Управлением организована выездная проверка при участии Департамента строительства города Москвы и руководства ГУП «ДГС». Проверкой установлено, что автомойка и шиномонтаж функционируют незаконно. За ненадлежащую эксплуатацию гаража к дисциплинарной ответственности привлечены два работника ГУП «ДГС». Материалы о незаконной коммерческой деятельности направлены в УВД по ВАО для проверки и принятия процессуального решения. В адрес руководителей Департамента городского имущества г. Москвы и Госинспекции по недвижимости направлены информационные письма о необходимости комплексной проверки законности использования данных объектов городского имущества.

14 мая 2018 года в ходе рассмотрения обращения об организации ГБУ «Жилищник района Новокосино» незаконных платных стоянок, Управлением организована комиссионная проверка данных объектов с участием представителей префектуры ВАО г. Москвы, управы Новокосино, Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы и УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. Информация заявителя о фактах коррупции в действиях должностных лиц не подтвердилась. Вместе с тем, проверкой установлены факты незаконного взимания денежных средств за предоставление парковочных мест неустановленными лицами. Для проведения проверки о данных обстоятельствах проинформирован начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. Кроме того, в Департамент городского имущества города Москвы направлена информация о возможности получения дополнительных средств в бюджет города Москвы при организации надлежащего использования указанной территории.