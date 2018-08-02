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Российские учёные создали инновационную сталь для нефтепроводов
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Российские учёные создали инновационную сталь для нефтепроводов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты из университета «МИСиС» усовершенствовали стальной сплав, применяемый в нефтепромышленности: новый материал обладает устойчивостью к коррозии, сообщает «Русская планета».
Прочную сталь планируют применять при создании нефтепровдов — это позволит вдвое увеличить срок службы инфраструктуры. Разработка не имеет аналогов на мировом рынке — уже в 2018 году эксперты намерены запатентовать уникальную технологию.
Новый материал будет востребован у промышленников: сейчас трубы на нефтяных месторождениях постоянно контактируют с солевыми растворами и другими примесями, которые постепенно разрушают трубопроводы.
Усовершенствованная сталь прошла тестирование в западносибирских условиях: в ходе опытов материал доказал свою эффективность.
В основе разработки лежит применение меди, никеля и хрома.
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