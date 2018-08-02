Ещё
Возле дома № 21 на Покровской улице покрасили урны и лавочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возле дома № 21 на Покровской улице покрасили урны и лавочки 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Поводом к проведению работ послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей района Некрасовка. Пользователь сообщил, что урны ржавеют и их давно не красили.
После устранения неполадки на сайте был опубликован официальный ответ от управы района Некрасовка.
«На территории по указанному адресу выполнены работы по приведению малых архитектурных форм в надлежащее состояние (ремонт и покраска урн, ремонт и покраска лавочек). В настоящий момент территория находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в письме.
Отметим, что оставить сообщение на портале «Наш город» может любой житель Москвы. (ис)
Управа района Некрасовка: последние новости
Жительница Некрасовки провела мастер-класс в парке «Кузьминки» Проблемы культуры чтения обсудили в Некрасовке На улице Ухтомского Ополчения отремонтировали скамейку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании419
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение