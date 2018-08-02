Возле дома № 21 на Покровской улице покрасили урны и лавочки

Поводом к проведению работ послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей района Некрасовка. Пользователь сообщил, что урны ржавеют и их давно не красили.

После устранения неполадки на сайте был опубликован официальный ответ от управы района Некрасовка.

«На территории по указанному адресу выполнены работы по приведению малых архитектурных форм в надлежащее состояние (ремонт и покраска урн, ремонт и покраска лавочек). В настоящий момент территория находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в письме.