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Коньковцев пригласили на ночной велопарад
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Коньковцев пригласили на ночной велопарад 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Велосипедисты ЮЗАО в группе в социальной сети «Вконтакте» объявили, что 4 августа от метро Коньково они отправятся на ночной велопарад. Все желающие могут оседлать своих стальных коней и присоединиться к путешествию по ночной Москве.
Собираются велосипедисты в субботу примерно в 21.00 возле метро Коньково. Детальный маршрут станет известен чуть позже. В группе велосипедистов ЮЗАО можно связаться с участниками заезда.
В субботу в Москве пройдет четвертый велопарад. Ожидается, что его участниками станут около 20 тысяч человек. Сбор участников запланирован на 22.00 на Суворовской площади (проезд в стартовую зону по Самотёчной улице будет ограничен), старт велозабегу дадут в 23.00.
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