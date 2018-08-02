Жителя Владикавказа обманули в социальной сети

Жителя Владикавказа обманул жулик под вымышленным именем, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-Алания

Мужчина увидел в социальной сети объявление о продаже автомобильных колёс и обсудил условия покупки с продавцом. Тот обещал, что товар привезёт служба доставки. Получив от покупателя деньги на банковскую карту, продавец заблокировал мужчину в соцсети и внёс его номер в «чёрный список», чтобы обманутый покупатель не мог дозвониться.

Оказалось, что объявление опубликовал мошенник. Он зарегистрировался в сети под вымышленным именем и выложил чужую фотографию товара. Полицейские провели оперативную работу и нашли подозреваемого. Им оказался студент из Ростова-на-Дону. Молодой человек признал свою вину, и дело передали в суд для рассмотрения по существу.