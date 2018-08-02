В Китае строят небоскреб с водопадом 

Водопад, который появится на здании под названием Liebian International Building, будет одним из самых больших искусственных в мире. Для его работы будут задействованы четыре насоса, вода в которые будет поступать из подземных резервуаров, пишет Dezeen. Другие детали проекта пока не раскрываются. Известно только, что небоскреб с водопадом станет частью комплекса, куда входит еще одна башня, а также небольшая постройка, где разместится торговый центр. В двух высотках расположатся офисы и роскошный отель. Девелопером проекта выступает компания Ludi Industry Group. Ее директор Чен Сямао рассказывает, что архитектор комплекса хотел создать ощущение водного пространства и зелени в окружении небоскребов. Интересно, что сам водопад уже функционирует на протяжении двух лет подряд, пока здание целиком еще не построено. Но поскольку расходы на его содержание составляют более $100 в час, за все это время его запускали всего шесть раз. Китай не впервые становится местом для строительства удивительных сооружений. Так, в Чунцине уже возводят самый высокий в мире горизонтальный небоскреб. А в Шанхае уже появился лесистый небоскреб в форме горы.