«Оскар» для бизнесменов

Москве может пройти своеобразный предпринимательский «Оскар». Конкурс предлагают назвать «Прорыв года».

Идею поддержали на круглом столе в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) с участием бизнесменов и представителей власти.

Конкурс создается для компаний малого и среднего бизнеса.

— Предпринимательские круги столицы накопили ряд успешных бизнес-историй, которые могли бы повысить популярность этого рода деятельности, показать, что в Москве созданы условия для комфортного запуска собственного дела, развиваются индивидуальные предпринимательские инициативы, — отметила участница встречи, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская

По ее словам, в деловом сообществе уже предложили критерии, по которым жюри сможет оценивать победителей будущего конкурса.