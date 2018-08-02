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«Оскар» для бизнесменов
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«Оскар» для бизнесменов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве может пройти своеобразный предпринимательский «Оскар». Конкурс предлагают назвать «Прорыв года».
Идею поддержали на круглом столе в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) с участием бизнесменов и представителей власти.
Конкурс создается для компаний малого и среднего бизнеса.
— Предпринимательские круги столицы накопили ряд успешных бизнес-историй, которые могли бы повысить популярность этого рода деятельности, показать, что в Москве созданы условия для комфортного запуска собственного дела, развиваются индивидуальные предпринимательские инициативы, — отметила участница встречи, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
По ее словам, в деловом сообществе уже предложили критерии, по которым жюри сможет оценивать победителей будущего конкурса.
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