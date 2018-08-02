В поле воин. Челябинская область стала центром российского агробизнеса

День уральского поля уже в третий раз проходит именно на территории Челябинской области . Масштабная выставка под открытым небом развернута возле поселка Тимирязевский Чебаркульского района. На огромной площадке представлена техника уральских машиностроительных предприятий, например комбайны завода «Ростсельмаш» , тракторы «Кировец», посевные комплексы и дисковые бороны Челябинского компрессорного завода, культиваторы и сеялки компании «Варнаагромаш», прицепные опрыскиватели миасского ООО «Заря». Гостям представляют и живые «экспонаты», среди которых коровы, овцы и лошади. Особое место заняла экспозиция семеноводческих хозяйств и выставочные образцы выращенных заранее зерновых и прочих растительных культур.

«Стратегия развития агропромышленного комплекса в Челябинской области есть, она все время совершенствуется. Из-за того что мы находимся в зоне рискованного земледелия, мы должны поддерживать высокотехнологичные решения для получения результатов, и мы этим занимаемся. Наши программы известны бизнесу: техническое обновление, семеноводство, поддержка животноводства. Сегодня мы встроены во все программы Минсельхоза РФ, в том числе в программу поддержки социального развития села. Реализация этих мер позволяет нам ежегодно показывать положительную динамику в агропроме. Задача на уборочную этого года — собрать свыше двух миллионов тонн зерна. Основания для этого есть: мы ввели в оборот дополнительные земли, все время ищем и применяем новые технологические решения. Я уже не первый раз на окружной выставке. Развитие есть. Удивляет машиностроение Челябинской области. Представленная челябинская техника — пример импортозамещения», — подчеркнул Борис Дубровский.

Программы поддержки, о которых говорит глава Южного Урала, ежегодно помогают десяткам сельскохозяйственных предприятий развиваться и повышать рентабельность своего производства. По поручению Бориса Дубровского в регионе выплачиваются субсидии на техническое перевооружение агропредприятий. Только в прошлом году их уровень достиг 200 миллионов рублей. Область помогает аграриям и в получении федеральных льгот на приобретение техники. В итоге ежегодно парк техники в Челябинской области обновляется на два миллиарда рублей.

Успехи в развитии сельского хозяйства должны помочь Челябинской области победить в конкурсе на право проведения российского Дня поля в 2019 году. Об этом сегодня заявил Петр Чекмарев. «Уральский День поля и День поля Челябинской области является, как я сегодня увидел, одним из лучших в Российской Федерации , — отметил представитель федерального Минсельхоза. — Он ежегодно совершенствуется, увеличивается количество представляемой разнообразной техники. Очень радует, что появилась качественная техника, произведенная именно в Челябинской области, в Уральском федеральном округе. Отрадно, что очень большое количество сортов испытывается для возможности выращивания. Это все говорит о высоком развитии и росте культуры земледелия, растениеводства на Урале. Несколько регионов заявилось на конкурс по проведению федерального Дня поля. Я думаю, что, вполне возможно, Челябинская область может претендовать на проведение Дня российского поля».

Участникам выставки показали в работе современные комплексы по уборке зерновых культур. Кстати, в Челябинской области уборочная кампания уже стартовала. По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, план должен быть выполнен: погода этому способствует. «В этом году мы значительно расширили обновление сортов посевов. Этому способствует прежде всего выделение средств поддержки, которые в этом году увеличены почти в три раза, — отметил министр. — Мы значительно сократили клин мягкой пшеницы, а вместо этого значительно увеличился посев масличных культур — сегодня их площадь составляет 161 тысячу гектар, что было впервые достигнуто в Челябинской области». Самые перспективные сорта пшеницы, сои, льна, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур как раз представлены сегодня на выставке. Аграрии отдают предпочтение высокомаржинальным видам растений, которые дают максимальный урожай в условиях уральского лета. В этом году благодаря поддержке губернатора Бориса Дубровского аграрии получили более 100 миллионов рублей в виде субсидий на покупку элитных семян.

О высоких темпах развития сельскохозяйственной отрасли Южного Урала говорит еще ряд цифр. По данным регионального минсельхоза, с 2012 года объем аграрного комплекса вырос в денежном выражении практически в два раза — с 69 до 126 миллиардов рублей. Рост продолжается и в этом году: по итогам первых шести месяцев регион занял третье место по производству мяса птицы, шестое — по производству всех видов мяса и куриных яиц, восьмое — по свинине. По всем этим показателям Южный Урал стал лидером среди территорий УрФО.

Сбор зерновых культур за последние 6 лет вырос более чем в три раза. В прошлом году крестьяне намолотили 2,3 миллиона тонн зерна, и этот показатель урожайности стал самым высоким за последние 25 лет. В Челябинской области работает около 850 предприятий перерабатывающей промышленности.

Кроме того, на Южном Урале активно реализуются инвестиционные проекты. С 2013 года в регионе воплощено 24 крупных проекта общей стоимостью около 40 миллиардов рублей.