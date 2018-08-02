В поле воин. Челябинская область стала центром российского агробизнеса 

День уральского поля уже в третий раз проходит именно на территории Челябинской области. Масштабная выставка под открытым небом развернута возле поселка Тимирязевский Чебаркульского района. На огромной площадке представлена техника уральских машиностроительных предприятий, например комбайны завода «Ростсельмаш», тракторы «Кировец», посевные комплексы и дисковые бороны Челябинского компрессорного завода, культиваторы и сеялки компании «Варнаагромаш», прицепные опрыскиватели миасского ООО «Заря». Гостям представляют и живые «экспонаты», среди которых коровы, овцы и лошади. Особое место заняла экспозиция семеноводческих хозяйств и выставочные образцы выращенных заранее зерновых и прочих растительных культур.
В торжественном открытии мероприятия приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев, а также директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев. После официальной части состоялась экскурсия по площадкам агропромышленной выставки.
«Стратегия развития агропромышленного комплекса в Челябинской области есть, она все время совершенствуется. Из-за того что мы находимся в зоне рискованного земледелия, мы должны поддерживать высокотехнологичные решения для получения результатов, и мы этим занимаемся. Наши программы известны бизнесу: техническое обновление, семеноводство, поддержка животноводства. Сегодня мы встроены во все программы Минсельхоза РФ, в том числе в программу поддержки социального развития села. Реализация этих мер позволяет нам ежегодно показывать положительную динамику в агропроме. Задача на уборочную этого года — собрать свыше двух миллионов тонн зерна. Основания для этого есть: мы ввели в оборот дополнительные земли, все время ищем и применяем новые технологические решения. Я уже не первый раз на окружной выставке. Развитие есть. Удивляет машиностроение Челябинской области. Представленная челябинская техника — пример импортозамещения», — подчеркнул Борис Дубровский.
Программы поддержки, о которых говорит глава Южного Урала, ежегодно помогают десяткам сельскохозяйственных предприятий развиваться и повышать рентабельность своего производства. По поручению Бориса Дубровского в регионе выплачиваются субсидии на техническое перевооружение агропредприятий. Только в прошлом году их уровень достиг 200 миллионов рублей. Область помогает аграриям и в получении федеральных льгот на приобретение техники. В итоге ежегодно парк техники в Челябинской области обновляется на два миллиарда рублей.
Успехи в развитии сельского хозяйства должны помочь Челябинской области победить в конкурсе на право проведения российского Дня поля в 2019 году. Об этом сегодня заявил Петр Чекмарев. «Уральский День поля и День поля Челябинской области является, как я сегодня увидел, одним из лучших в Российской Федерации, — отметил представитель федерального Минсельхоза. — Он ежегодно совершенствуется, увеличивается количество представляемой разнообразной техники. Очень радует, что появилась качественная техника, произведенная именно в Челябинской области, в Уральском федеральном округе. Отрадно, что очень большое количество сортов испытывается для возможности выращивания. Это все говорит о высоком развитии и росте культуры земледелия, растениеводства на Урале. Несколько регионов заявилось на конкурс по проведению федерального Дня поля. Я думаю, что, вполне возможно, Челябинская область может претендовать на проведение Дня российского поля».
Шансы Южного Урала собрать на своей территории ведущие агропромышленные предприятия со всей страны считают высокими также в полпредстве УрФО и Российской Академии наук. Александр Моисеев заверил Бориса Дубровского, что ведомство будет лоббировать этот вопрос на высшем уровне. «В Челябинской области есть серьезный скачок вперед в плане достижений науки. Мне кажется, что связь бизнеса, науки и производства, а также поддержка государства позволят реализовать, и я поддерживаю эту идею, провести День поля здесь», — отметила вице-президент РАН Ирина Донник. Отметим, уже в этом году в Челябинской области свои возможности представили более 100 сельскохозяйственных и машиностроительных предприятий не только с Урала, но также из других регионов России, таких как Нижегородская область, Пермский край, Кировская область, Москва, Башкортостан и Оренбургская область.
Участникам выставки показали в работе современные комплексы по уборке зерновых культур. Кстати, в Челябинской области уборочная кампания уже стартовала. По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, план должен быть выполнен: погода этому способствует. «В этом году мы значительно расширили обновление сортов посевов. Этому способствует прежде всего выделение средств поддержки, которые в этом году увеличены почти в три раза, — отметил министр. — Мы значительно сократили клин мягкой пшеницы, а вместо этого значительно увеличился посев масличных культур — сегодня их площадь составляет 161 тысячу гектар, что было впервые достигнуто в Челябинской области». Самые перспективные сорта пшеницы, сои, льна, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур как раз представлены сегодня на выставке. Аграрии отдают предпочтение высокомаржинальным видам растений, которые дают максимальный урожай в условиях уральского лета. В этом году благодаря поддержке губернатора Бориса Дубровского аграрии получили более 100 миллионов рублей в виде субсидий на покупку элитных семян.
О высоких темпах развития сельскохозяйственной отрасли Южного Урала говорит еще ряд цифр. По данным регионального минсельхоза, с 2012 года объем аграрного комплекса вырос в денежном выражении практически в два раза — с 69 до 126 миллиардов рублей. Рост продолжается и в этом году: по итогам первых шести месяцев регион занял третье место по производству мяса птицы, шестое — по производству всех видов мяса и куриных яиц, восьмое — по свинине. По всем этим показателям Южный Урал стал лидером среди территорий УрФО.
Сбор зерновых культур за последние 6 лет вырос более чем в три раза. В прошлом году крестьяне намолотили 2,3 миллиона тонн зерна, и этот показатель урожайности стал самым высоким за последние 25 лет. В Челябинской области работает около 850 предприятий перерабатывающей промышленности.
Кроме того, на Южном Урале активно реализуются инвестиционные проекты. С 2013 года в регионе воплощено 24 крупных проекта общей стоимостью около 40 миллиардов рублей.