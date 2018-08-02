Ещё
В Лондоне изъяли детали, использующиеся в создании боеголовок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лондоне изъяли детали, использующиеся в создании боеголовок 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Работники пограничной службы аэропорта «Хитроу» в Лондоне при досмотре направлявшегося в Иран груза обнаружили и изъяли резиновые уплотнительные кольца, которые могут использоваться для создания боеголовок, сообщает газета Evening Standard.
"Мы обнаружили пару уплотнительных колец. Уплотнительные кольца — резиновые детали, которые устанавливаются между трубами, чтобы плотно соединить их, во избежание утечки. Они могут использоваться в нефтяной промышленности, но также могут использоваться для боеголовок и подобного. Наши сотрудники предотвратили их отправку в Иран", — заявила газете заместитель директора пограничной службы Великобритании в аэропорту Хитроу Моник Ренч.
По ее словам, «эта комплектующая деталь, похоже, направлялась на нефтеперерабатывающий завод» в Иран. Расследованием дела занялась Королевская налогово-таможенная служба Великобритании.
Четырнадцатого июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограмм обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании424
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение