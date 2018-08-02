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Рухнувшая под Ростовом водонапорная башня убила утку. Строителей хотят засудить
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Рухнувшая под Ростовом водонапорная башня убила утку. Строителей хотят засудить 

360tv.ru 1 час назад
Новая водонапорная башня упала вскоре после строительства в поселке Горный Красносулинского района Ростовской области. Жертвой инцидента стала только утка, оказавшаяся неподалеку, сообщил «360» глава поселка Павел Корчагин.
Причины падения башни практически сразу после пуска воды пока неизвестны, их должна выяснить назначенная экспертиза. Но по словам Корчагина, на водоснабжение населенного пункта инцидент никак не повлияет: «В последнее время она не была заполнена водой до нормативных объемов».
В результате инцидента пострадавших нет, но есть одна жертва. Ею стала утка, которую хозяйка выпустила погулять. Здания не пострадали.
Собственником башни, установленной для водоснабжения поселка и хранения воды, является администрация. Власти не собираются спускать подрядчику с рук этот инцидент. В суд на недобросовестных строителей уже подали. «Мы обратились в суд. Юристы пояснили, что будет назначена судебная экспертиза», — сказал глава поселка.
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