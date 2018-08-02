Коммунальщики Молжаниновского готовятся к зиме — директор «Жилищника»

В актовом зале «Школы Перспектива» состоялась встреча руководства района с населением. На ней речь шла о подготовке жилого фонда и коммунальных служб к отопительному сезону. С докладом выступил директор ГБУ «Жилищник района Молжаниновский» Дмитрий Вишняков

— На территории Молжаниновского ведется предсезонный мониторинг подготовки домов к эксплуатации в осенне-зимний период. В ходе подготовки к зиме в домах проводятся проверка теплораздаточных узлов, утеплительные работы, ремонт стыковых элементов, работы по закрытию контуров для уменьшения потерь тепла и проверка крыш с целью избегания протечек, проверяются приборы учета и прочее, — уточнил Вишняков.

Также к зиме готовятся и коммунальные службы.

— У нас 20 единиц техники. Вся она будет проверена как визуально, так и технически. Также формируются аварийные бригады, закупается необходимый инвентарь для рабочих, — пояснил Вишняков. — Работы будут завершены до 25 августа.