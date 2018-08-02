Ещё
Коммунальщики Молжаниновского готовятся к зиме — директор «Жилищника»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики Молжаниновского готовятся к зиме — директор «Жилищника» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В актовом зале «Школы Перспектива» состоялась встреча руководства района с населением. На ней речь шла о подготовке жилого фонда и коммунальных служб к отопительному сезону. С докладом выступил директор ГБУ «Жилищник района Молжаниновский» Дмитрий Вишняков.
— На территории Молжаниновского ведется предсезонный мониторинг подготовки домов к эксплуатации в осенне-зимний период. В ходе подготовки к зиме в домах проводятся проверка теплораздаточных узлов, утеплительные работы, ремонт стыковых элементов, работы по закрытию контуров для уменьшения потерь тепла и проверка крыш с целью избегания протечек, проверяются приборы учета и прочее, — уточнил Вишняков.
Также к зиме готовятся и коммунальные службы.
— У нас 20 единиц техники. Вся она будет проверена как визуально, так и технически. Также формируются аварийные бригады, закупается необходимый инвентарь для рабочих, — пояснил Вишняков. — Работы будут завершены до 25 августа.
Окружная проверка, в которой участвуют также специалисты из МЧС, АТИ и Московской административной дорожной инспекции, состоится в сентябре. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
В деревне Верескино будут дежурить ветеринары Жители Молжаниновского обсудят с главой управы содержание и уборку территорий В одном из домов на Синявинской восстановили освещение на переходных балконах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании424
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение