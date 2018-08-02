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29 семей из частично обрушившегося подъезда на Удмуртской в Ижевске купили квартиры
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29 семей из частично обрушившегося подъезда на Удмуртской в Ижевске купили квартиры 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 29 семей из частично обрушившегося в результате взрыва подъезда на Удмуртской, 261 в Ижевске купили квартиры. Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр строительства Удмуртии Иван Ястреб.
Сделки купли-продажи оплачены за счёт республиканского и федерального бюджетов. Остальные — в процессе оформления договоров.
«Осталось совсем немного и вопрос с квартирами для семей, пострадавших при обрушении подъезда в доме по Удмуртской, 261 будет закрыт», — написал Иван Ястреб.
Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2017 года. В 9-этажном доме раздался взрыв, в результате чего частично обрушился подъезд многоэтажки. Жертвами стали 7 человек. В ходе следствия правоохранители выяснили, что 27-летний сын хозяйки квартиры специально отсоединил шланг газовой плиты, после чего покинул квартиру. Его задержали на следующий день. На допросе он сказал, что слышал голоса соседей.
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