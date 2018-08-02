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В одном из домов на Синявинской восстановили освещение на переходных балконах
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В одном из домов на Синявинской восстановили освещение на переходных балконах 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Освещение на переходных балконах подъездов корпуса 16 дома 11 на Синявинской улице было восстановлено после обращения жителей на портал «Наш город». Несколько дней назад там сломались фонари, и в темное время суток находиться в этом месте было весьма некомфортно.
Официальный ответ был дан за подписью главы управы района Молжаниновский Артура Силиверстова.
«Сообщаем, что работы по восстановлению освещения на переходных балконах подъездов многоквартирного дома по указанному адресу выполнены в полном объеме», — написал Силиверстов.
Портал «Наш город» был создан для оперативного взаимодействия горожан с исполнительной властью. Оставить свое сообщение, жалобу или просьбу можно после несложной регистрации на сайте. (еп)
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