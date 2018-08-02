Половину крымских аттракционов признали опасными

Гостехнадзор Крыма провел рейд и обнаружил, что половина местных аттракционов опасны для отдыхающих. Об этом сообщил «Пятый канал».

Эксперты посчитали, что персонал развлекательных зон на крымских курортов имеет низкий уровень квалификации. Что значительно увеличивает риск для жизни отдыхающих. Спасатели не обращают должного внимания на нарушения туристами техники безопасности. Да и сам сотрудники соблюдают правила техники безопасности лишь изредка.

Так, в Керчи спасатели разрешили маленькой девочке прыгать с десятиметровой вышки в воду. Она долго сомневалась стоит ли, но наблюдающие взрослые требовали зрелищ. По словам местных отдыхающих, «можно упасть и убиться, а можно упасть нормально». Однако спасатели не находят в этом ничего опасного. Ведь они всегда готовы прийти на помощь. К тому же родители девочки сами разрешили ей прыгать.