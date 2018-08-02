Apple станет жертвой торговой войны между США и Китаем

Apple заявила, что разгорающаяся торговая война между США Китаем может навредить её бизнесу. В частности, из-за повышения тарифов и других протекционистских мер.

Стоимость продукции, а также компонентов и сырья, которые используются для её изготовления, может увеличиться. Это, в свою очередь, скажется на валовой марже (разнице между выручкой и реализацией товара). При этом также подорожают iPhone, iPad, MacBook и прочие устройства, что, как отмечает Apple, сделает продукцию компанию менее конкурентоспособной и снизит потребительский спрос.

Чуть ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что объявленные тарифы напрямую не влияют на товары Apple. Но он продолжает следить за развитием ситуации и пообещал поделиться своим ответом с правительством. При этом, как отметил Кук, в некоторых случаях необходимо модернизировать торговые отношения, однако тарифы в роли рычагов регулирования для этого не подходят.

Ранее News.ru рассказал, как торговые войны толкают медь ко дну.