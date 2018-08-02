Ещё
Apple станет жертвой торговой войны между США и Китаем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple станет жертвой торговой войны между США и Китаем 

News.ru 2 часа назад
Apple заявила, что разгорающаяся торговая война между США и Китаем может навредить её бизнесу. В частности, из-за повышения тарифов и других протекционистских мер.
Стоимость продукции, а также компонентов и сырья, которые используются для её изготовления, может увеличиться. Это, в свою очередь, скажется на валовой марже (разнице между выручкой и реализацией товара). При этом также подорожают iPhone, iPad, MacBook и прочие устройства, что, как отмечает Apple, сделает продукцию компанию менее конкурентоспособной и снизит потребительский спрос.
Чуть ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что объявленные тарифы напрямую не влияют на товары Apple. Но он продолжает следить за развитием ситуации и пообещал поделиться своим ответом с правительством. При этом, как отметил Кук, в некоторых случаях необходимо модернизировать торговые отношения, однако тарифы в роли рычагов регулирования для этого не подходят.
Ранее News.ru рассказал, как торговые войны толкают медь ко дну.
News.ru: последние новости
Тимати оштрафовали на 20 тысяч рублей Суд Венеции освободил экс-сенатора Кривицкого Сотрудник ЦНИИмаша передавал секретные сведения онлайн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании424
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение