Саратовская область вымирает и теряет сельское население

По данным Саратовстата, на начало 2018 года в Саратовской области проживало 2,4 миллиона человек. За 20 лет численность сократилась почти на 300 тысяч. И это при том, что за прошедшие десятилетия в регионе вырос приток мигрантов из Средней Азии.

Из 2,4 миллионов общего населения в городах области проживает 1,8 млн человек или 75%. За 60 лет численность сельского населения сократилась на 21%. Особенно массовый отток и вымирание происходит за последние 25 лет после начала реформ с тотальным развалом инфраструктуры, сельского хозяйства и падением уровня культуры в сельской местности.