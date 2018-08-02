Опасные бактерии и яйца гельминтов: жители трех костромских поселений пользуются жуткой водой

В Шунгенском сельском поселении по инициативе жителей провели проверку качества воды. В жидкости из колодцев и очистных сооружений обнаружены бактерии и нитраты, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Напомним, качество воды в Самети, Яковлевском и в деревне Аганино на протяжении нескольких лет тревожило местных жителей. Именно они и стали инициаторами последней проверки. Анализы из колодца в Аганино брали в 2017 году. Результаты оказались неутешительными. Однако администрация Шунгенского сельского поселения никаких мер не приняла. Люди пользовались отвратительной водой целый год.

Вообще, просьбы о чистке колодца сыпались в администрацию сельского поселения постоянно с 2013-2014 годов. Колодец должны были чистить и брать пробы воды 1-2 раза в год — весной и осенью. Но, нам постоянно отказывали в этом. И первый раз наш колодец почистили несколько лет назад. Взяли анализы и они были негативными. И, вот, в 2017 году колодец опять почистили и Роспотребнадзор взял пробы. И они опять оказались негативными. Тогда прокуратуре посоветовали обратиться в суд, об обеспечении качественной водой. Но, никто и ничего не предпринимал. Поэтому, мы были вынуждены вновь обратиться в Роспотребнадзор и попросили проверить воду во всём Шунгенском сельском поселении, — рассказал житель деревни Аганино Александр УСТИНСКИЙ.

На экспертизу были взяты пробы воды из реки Кострома недалеко от Яковлевского, из колодца в Аганино, сточные воды на выходе из очистных сооружений, и пробы почвы. В конце июля люди получили результаты всех анализов и ужаснулись. Так, в Аганинском колодце обнаружено превышение по нитратам в 4 раза. Взятые пробы воды из реки выявили калиформные бактерии. Их содержание повышено в 30 раз. Почва в сельском поселении загрязнена энтерококками.

Энтерококки — это бактерии, которые могут провоцировать серьезные инфекции, и, как результат, тяжелые заболевания, так как являются условно патогенными бактериями, — говорят специалисты.

Печальная ситуация и с водой, которая проходит так называемую очистку в очистных сооружениях. В ней специалисты Роспотребнадзора обнаружили калиформные бактерии и яйца гельминтов.

Ждать уже нечего. Мы уже написали жалобы в Генеральную прокуратуру, и в правительство Российской Федерации . Получается, что мы опять остаёмся один на один со своей бедой, — жалуются местные жители.

Более того, жители населённых пунктов, входящих в состав Шунгенского сельского поселения, оставляют за собой право обратиться в суд и потребовать от властей устранения всех выявленных нарушений и обеспечения граждан чистой водой.