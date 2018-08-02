Какая муха укусила? Нижегородскую область атаковали необычные насекомые и животные

Фото Pxhere.comКакая муха укусила? Нижегородскую область атаковали необычные насекомые и животные

В Дзержинске в местных озёрах неожиданно появились медузы, которых ранее в этих краях никто не видел. В Нижегородской области этим летом — настоящее нашествие необычных для нашей полосы насекомых и животных. Многие объясняют это особенностями нынешнего лета.

С чем это связано и о чём говорит? Мы попытались в этом разобраться.

В свободном плавании

В разгар лета в дзержинских озёрах неожиданно появились самые настоящие медузы. Местные жители щедро делятся необычными фотографиями в социальных сетях.

Находка взбудоражила общественность. Нижегородцы разделились на два лагеря. Одни считают, что природа «сошла с ума» и всё дело в глобальных природных катаклизмах. Другие уверены, что всему виной — плохая экологическая обстановка в городе химиков.

А вот экологи в появлении медуз не видят ничего необычного. Оказывается, около двадцати лет назад медуз находили в водоёмах Балахнинского района. Позднее — в реке Сатис возле Сарова

— Медузы появляются в результате почкования полипов, которые при высоких температурах переходят в форму медузы и мигрируют по озёрам, — рассказал нам руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов . — Этим летом из-за жары водоёмы сильно прогрелись, отсюда и появилось много медуз. С каждым годом они будут встречаться всё чаще и чаще. Температурный баланс сдвинут, холодных зим практически нет, поэтому скоро это перестанет нас удивлять.

Медузы в дзержинских озёрах очень маленькие, не больше сантиметра в диаметре, заметить их в воде сложно. Пресноводные медузы, говорят учёные, безопасны для человека — ожогов, как их морские сородичи, они не оставляют. До наших широт их личинки и яйца, скорее всего, добрались на перелётных птицах или днищах кораблей.

Одновременно с сообщением о медузах нижегородцы всполошились из-за появления в одной из нижегородских квартир огромного паука размером с ладонь. Снимок непрошеного гостя выложили в сеть встревоженные жильцы.

Кто-то отметил, что он очень похож на опасного бродячего паука, который очень больно кусается и оставляет язвы на теле. Хотя живёт это насекомое в основном в экзотических странах. Нашествие таких же огромных пауков случилось в Краснодарском крае прошлым летом.

А в другую квартиру в Нижнем Новгороде через открытое окно внезапно залетела летучая мышь и устроилась на подоконнике.

— Для города это очень необычное явление, поскольку летучие мыши живут в дальних районах, рядом с природой, — говорит эколог Михаил Творогов.

Что заставило летучую мышь изменить свои повадки и следует ли ожидать сородичей, пока не понятно. В любом случае, бояться летучих мышей не стоит. Как уверяют экологи, они в наших краях совершенно безобидны и причинить вред людям не могут.

США. Уже который год нижегородцы удивляются экзотическим богомолам. Эти хищные насекомые, которые занесены в Красную книгу, появились в нашем регионе пару лет назад. Хотя ещё совсем недавно обычной средой обитания богомолов считались Южная Европа, Азия, Африка, Австралия

Откуда же берутся все эти аномалии?

В жар бросило

На нашествие медуз этим летом жаловались и в других регионах. Так, в Приморье весь берег заполонили большие красные медузы, которые оказались очень агрессивными и жалили всех, кто к ним прикоснётся.

Ярославской области случилось нашествие змей. Пресмыкающиеся были повсюду, даже на центральной площади города. Водоёмы ими просто кишели!

Жители Санкт-Петербурга пережили другую беду. Парки и дворы заполонили полчища гусениц, из-за чего северная столица погрязла в паутине. Насекомые пожирали листву, а затем через открытые окна заползали в квартиры.

Дачники Приамурья били тревогу. Садовые участки этим летом оккупировали неприятного вида насекомые, которые расплодились на садовых участках и с огромной скоростью уничтожили буквально все растения.

Оказалось, это личинки картофельной коровки — жука, который является очень опасным огородным вредителем. Он пожирает листья картофеля, а также перцев, помидоров, баклажанов и других овощных культур. Самое необычное, что раньше этих коровок в регионе и в помине не было.

Однако теперь учёных все эти явления не удивляют.

— Все знают, что на планете происходят климатические изменения: зимы стали тёплыми, лето — жарким, — объясняет Михаил Творогов. — На это реагируют и животные, и растения. А особенно насекомые, потому что цикл их жизни короче. Потепление — мировой процесс, и завтра он не закончится, можно предположить, что медузы, змеи и прочие экзотические виды животных станут обычным видом для Нижегородской области. Думаю, что они органично впишутся в нашу экосреду.

Каких сюрпризов еще ждать от нынешнего лета, покажет время.

Юлия Максимова, «Новое дело»